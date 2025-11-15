پی پی 73کے ضمنی الیکشن کیلئے تمام تر انتظامات مکمل
حلقہ میں ووٹرز کی تعداد دولاکھ70ہزار970، 163پولنگ سٹیشن قائم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے حلقہ پی پی 73میں 23نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لئے ہیں پی پی73میونسپل کمیٹی کوٹ مومن سمیت 21یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اس حلقے میں للیانی معظم آباد مٹیلہ ہیں بھابڑا بچہ کلاں میلہ تخت ہزارہ مڈھ رانجھہ کوٹ میانہ جیسے گنجان قصبے بھی شامل ہیں اس حلقہ کی اہم برادری رانجھے ہرل گوندل راجپوت ہیں حلقہ میں ووٹرز کی کل تعداد دولاکھ 70 ہزار970جن میں ایک لاکھ 50ہزار 85خواتین ووٹرز ایک لاکھ87ہزار 885ہیں پولنگ اسٹیشن 163جن میں مرد پولنگ اسٹیشن 36خواتین پولنگ اسٹیشن 35مشترکہ پولنگ اسٹیشن 92ہیں پولنگ بوتھ کی تعداد522ہیں ۔