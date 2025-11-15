صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73کے ضمنی الیکشن کیلئے تمام تر انتظامات مکمل

  • سرگودھا
پی پی 73کے ضمنی الیکشن کیلئے تمام تر انتظامات مکمل

حلقہ میں ووٹرز کی تعداد دولاکھ70ہزار970، 163پولنگ سٹیشن قائم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے حلقہ پی پی 73میں 23نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لئے ہیں پی پی73میونسپل کمیٹی کوٹ مومن سمیت 21یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اس حلقے میں للیانی معظم آباد مٹیلہ ہیں بھابڑا بچہ کلاں میلہ تخت ہزارہ مڈھ رانجھہ کوٹ میانہ جیسے گنجان قصبے بھی شامل ہیں اس حلقہ کی اہم برادری رانجھے ہرل گوندل راجپوت ہیں حلقہ میں ووٹرز کی کل تعداد دولاکھ 70 ہزار970جن میں ایک لاکھ 50ہزار 85خواتین ووٹرز ایک لاکھ87ہزار 885ہیں پولنگ اسٹیشن 163جن میں مرد پولنگ اسٹیشن 36خواتین پولنگ اسٹیشن 35مشترکہ پولنگ اسٹیشن 92ہیں پولنگ بوتھ کی تعداد522ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن