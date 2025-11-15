چوری کے 9 مقدمات میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار
ساجد اور ناصر سے لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمدکر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ جھال چکیاں پولیس نے چوری کے 9 مقدمات میں مطلوب 2 رکنی گینگ گرفتار، 6 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمدکر لیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ تھانہ جھال چکیاں پولیس نے چوری میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان میں ساجد اور ناصر شامل ہیں دونوں ملزمان تھانہ جھال چکیاں پولیس کو 09 چوری کے مقدمات میں مطلوب تھے ،ملزمان کے قبضے سے 06 لاکھ روپے سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا، مزید تفتیش جاری ہے ۔