پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کیخلاف متحد ہونا ہوگا،علما کرام

  • سرگودھا
پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کیخلاف متحد ہونا ہوگا،علما کرام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جمعیت اشاعت اہلسنت والسنہ کے صوبائی نائب امیر علامہ محمد عطاء اﷲ بندیالوی، مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی۔۔۔

انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے ضلعی صدرمفتی شاہد مسعود، اتحاد العلماء کے ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا ملک ضیاء الحق، ضلعی سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر،رابعہ مسجد کے خطیب پروفیسر مولانا فضل الحق بندیالوی،مسجد حامد علی شاہ کے مولانا احمد حسن چشتی اوردیگر نے کہا کہ پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر دفاع وطن کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔ 

 

