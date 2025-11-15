’’سٹرس کی کٹائی، بعد از کٹائی دیکھ بھال اور برآمدی تیاری‘‘کے موضوع پر ورکشاپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے کالج آف ایگریکلچر کے شعبہ باغبانی نے پاکستان ہارٹیکلچر ڈیویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے ’’سٹرس کی کٹائی۔۔۔
بعد از کٹائی دیکھ بھال، اور برآمدی تیاری‘‘کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ورکشاپ کا مقصد سٹرس کے معیار کو بہتر بنانے ، کیڑوں اور بیماریوں کے مسائل پر قابو پانے ، اور مؤثر لاجسٹکس اور ہینڈلنگ کے ذریعے پاکستان کی برآمدی صلاحیت میں اضافہ کے لیے جدید حکمتِ عملیوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔اس موقع پر سٹرس کے کاشتکاروں، محققین اور صنعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ مقررین نے جدید باغبانی طریقوں، بہتر کٹائی اور بعد از کٹائی تکنیکوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پھلوں کا معیار برقرار رہے ، نقصانات میں کمی آئے اور عالمی مارکیٹ کے معیار پر پورا اترا جا سکے ۔