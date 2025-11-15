صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’سٹرس کی کٹائی، بعد از کٹائی دیکھ بھال اور برآمدی تیاری‘‘کے موضوع پر ورکشاپ

  • سرگودھا
’’سٹرس کی کٹائی، بعد از کٹائی دیکھ بھال اور برآمدی تیاری‘‘کے موضوع پر ورکشاپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے کالج آف ایگریکلچر کے شعبہ باغبانی نے پاکستان ہارٹیکلچر ڈیویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے ’’سٹرس کی کٹائی۔۔۔

 بعد از کٹائی دیکھ بھال، اور برآمدی تیاری‘‘کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ورکشاپ کا مقصد سٹرس کے معیار کو بہتر بنانے ، کیڑوں اور بیماریوں کے مسائل پر قابو پانے ، اور مؤثر لاجسٹکس اور ہینڈلنگ کے ذریعے پاکستان کی برآمدی صلاحیت میں اضافہ کے لیے جدید حکمتِ عملیوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔اس موقع پر سٹرس کے کاشتکاروں، محققین اور صنعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ مقررین نے جدید باغبانی طریقوں، بہتر کٹائی اور بعد از کٹائی تکنیکوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پھلوں کا معیار برقرار رہے ، نقصانات میں کمی آئے اور عالمی مارکیٹ کے معیار پر پورا اترا جا سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن