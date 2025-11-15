صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرِاعظم کے اقدامات سے معاشی بگاڑ ختم ہو چکا ہے : ارشد محمود ایڈووکیٹ

  • سرگودھا
وزیرِاعظم کے اقدامات سے معاشی بگاڑ ختم ہو چکا ہے : ارشد محمود ایڈووکیٹ

خوشاب (نمائندہ دُنیا) مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چوہدری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جراتمندانہ پالیسیوں کے باعث عمران دور میں پیدا ہونے والا معاشی بگاڑ اب ختم ہو چکا ہے۔۔۔

 اور ملک تیزی سے ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 ویں آئینی ترمیم، جو وسیع مشاورت کے بعد منظور ہوئی، ملکی استحکام اور بحرانوں کے خاتمے کی ضمانت ہے ۔ اب کسی کو انتشار پھیلانے یا ترقی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دھرنوں اور احتجاج کی آڑ میں قومی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا لیکن اب ملک دشمن سیاست ماضی کا حصہ بن چکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن