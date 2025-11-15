وزیرِاعظم کے اقدامات سے معاشی بگاڑ ختم ہو چکا ہے : ارشد محمود ایڈووکیٹ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) مسلم لیگ (ن) لائرز فورم ضلع خوشاب کے صدر چوہدری ارشد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جراتمندانہ پالیسیوں کے باعث عمران دور میں پیدا ہونے والا معاشی بگاڑ اب ختم ہو چکا ہے۔۔۔
اور ملک تیزی سے ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 ویں آئینی ترمیم، جو وسیع مشاورت کے بعد منظور ہوئی، ملکی استحکام اور بحرانوں کے خاتمے کی ضمانت ہے ۔ اب کسی کو انتشار پھیلانے یا ترقی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں دھرنوں اور احتجاج کی آڑ میں قومی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا لیکن اب ملک دشمن سیاست ماضی کا حصہ بن چکی ہے ۔