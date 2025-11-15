صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ و روبیلا ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے میڈیا آگاہی سیشن

  • سرگودھا
خسرہ و روبیلا ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے میڈیا آگاہی سیشن

6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازماً لگوائے جائیں،فروہ عامر

خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت و پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ خوشاب کے زیر اہتمام خسرہ و روبیلا کی 12 روزہ قومی ویکسی نیشن مہم (17 تا 29 نومبر 2025) کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں میڈیا آگاہی سیشن منعقد ہوا جس کی مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فروہ عامر تھیں۔انہوں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازماً لگوائے جائیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے بتایا کہ ضلع میں 2 لاکھ 391 بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے 116 آؤٹ ریچ اور 66 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔اجلاس میں مختلف محکموں اور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔اسی روز ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں انسدادِ ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی خوشاب نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کی موثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے تاکہ ضلع خوشاب کو ڈینگی فری بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آٹھوں بازار وں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر، ہر جگہ پارکنگ،ٹریفک جام

ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم

چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن