خسرہ و روبیلا ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے میڈیا آگاہی سیشن
6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازماً لگوائے جائیں،فروہ عامر
خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت و پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ خوشاب کے زیر اہتمام خسرہ و روبیلا کی 12 روزہ قومی ویکسی نیشن مہم (17 تا 29 نومبر 2025) کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس ہال میں میڈیا آگاہی سیشن منعقد ہوا جس کی مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فروہ عامر تھیں۔انہوں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازماً لگوائے جائیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے بتایا کہ ضلع میں 2 لاکھ 391 بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے 116 آؤٹ ریچ اور 66 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔اجلاس میں مختلف محکموں اور پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے شرکت کی۔اسی روز ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں انسدادِ ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی خوشاب نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کی موثر مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے تاکہ ضلع خوشاب کو ڈینگی فری بنایا جا سکے ۔