مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے ، حاجی عطاء محمد رلاء
کندیاں(نمائندہ دنیا)سماجی رہنما حاجی عطاء محمد رلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ترین ہو گیا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دعوے اور عوام کو دکھائے گئے خوشحالی کے خواب محض وعدے ثابت ہوئے ہیں۔ ہر ماہ گھی، آٹا، چینی، دالیں، ادویات اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔حاجی عطاء محمد نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نے گھریلو اور تجارتی صارفین کو پریشان کر دیا ہے ۔