کندیاں ، گردونواح میں درختوں کی بے دریغ کٹائی ،ماحولیاتی تباہی
جنگلات کی کمی سے پرندوں اور جانوروں کے مساکن تباہ ہو رہے ،بارشیں بھی کم
کندیاں(نمائندہ دنیا) کندیاں سمیت ضلع بھر میں درختوں کی غیر قانونی اور بے دریغ کٹائی کا سلسلہ جاری ہے ، جس کے باعث ماحولیاتی بگاڑ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق جنگلات کی کمی سے پرندوں اور جانوروں کے مساکن تباہ ہو رہے ہیں جبکہ خطے میں بارشیں بھی معمول سے کم ہونے لگی ہیں۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ متعلقہ اداروں کی عدم توجہ کے باعث جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون عملی طور پر نافذ دکھائی دیتا ہے ۔اہل علاقہ نے ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی کٹائی کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے پابندی لگائی جائے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے ۔