صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی ترقی کرپشن کے خاتمے سے مشروط ہے ، عبدالرحمن آصف

  • سرگودھا
پاکستان کی ترقی کرپشن کے خاتمے سے مشروط ہے ، عبدالرحمن آصف

بھلوال(نمائندہ دنیا) جماعتِ اسلامی کے رہنما عبدالرحمن آصف نے کہا ہے کہ جب تک ملک سے کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔۔۔

انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے باعث وہ ادارے جو ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے تھے ، تباہی کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ اداروں میں موجود افراد قومی مفاد کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔عبدالرحمن آصف نے کہا کہ ملک میں روزانہ اربوں روپے کی کرپشن پاکستان کے خزانے پر ظلم ہے ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ قومی خزانے میں بہتری آ سکے ، کیونکہ پاکستان مزید قرضوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری

ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر

ترقیاتی منصوبے 756اسکیموں پرمشتمل،شرجیل میمن

جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب

والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری

دو کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کے چائنہ نمک کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن