پاکستان کی ترقی کرپشن کے خاتمے سے مشروط ہے ، عبدالرحمن آصف
بھلوال(نمائندہ دنیا) جماعتِ اسلامی کے رہنما عبدالرحمن آصف نے کہا ہے کہ جب تک ملک سے کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔۔۔
انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے باعث وہ ادارے جو ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے تھے ، تباہی کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ اداروں میں موجود افراد قومی مفاد کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔عبدالرحمن آصف نے کہا کہ ملک میں روزانہ اربوں روپے کی کرپشن پاکستان کے خزانے پر ظلم ہے ۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ قومی خزانے میں بہتری آ سکے ، کیونکہ پاکستان مزید قرضوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔