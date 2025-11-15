اقدام قتل کا ملزم گرفتار اسلحہ برآمد ،مقدمہ درج
کالاباغ( نمائندہ دنیا ) تھانہ چاپری پولیس نے اقدام قتل کا ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ،تفصیلات کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے۔۔۔
غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ چاپری نے اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم حفیظ اللہ سکنہ زیڑی کو گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد کیا جسکا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کے خلاف الگ سے مقدمہ درج کر لیا۔