صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردی ناسور، پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دیں، حاجی علی عامر

  • سرگودھا
دہشت گردی ناسور، پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دیں، حاجی علی عامر

بھلو ال(نمائندہ دنیا)انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر حاجی علی عامر نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے ملک و قوم کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔۔۔

 ہمسایہ ملک کی سرپرستی سے دہشت گرد عناصر پاکستان کو عدمِ استحکام کا شکار کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں، مگر پاک فوج ہمیشہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے ۔انہوں نے اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم جانوں پر حملہ دراصل انسانیت پر حملہ ہے ۔ ایسے بزدلانہ واقعات پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلوں ، چائے خانوں کیلئے ایس او پیز جاری

ذیابیطس کی روک تھام اولین ترجیح،گورنر

ترقیاتی منصوبے 756اسکیموں پرمشتمل،شرجیل میمن

جامعہ کراچی میں سگ گزیدگی کا نوٹس،رپورٹ طلب

والدین بچوں کو حفاظتی ویکسین لازمی لگوائیں،چیف سیکریٹری

دو کروڑ پانچ لاکھ روپے مالیت کے چائنہ نمک کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن