دہشت گردی ناسور، پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دیں، حاجی علی عامر
بھلو ال(نمائندہ دنیا)انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر حاجی علی عامر نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے ملک و قوم کی بنیادوں کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔۔۔
ہمسایہ ملک کی سرپرستی سے دہشت گرد عناصر پاکستان کو عدمِ استحکام کا شکار کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں، مگر پاک فوج ہمیشہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئی ہے ۔انہوں نے اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم جانوں پر حملہ دراصل انسانیت پر حملہ ہے ۔ ایسے بزدلانہ واقعات پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش ہیں۔