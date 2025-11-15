گڈولہ روڈ پھاٹک کے اطراف سے عارضی تجاوزات ختم
پختہ تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیمائش،سرکاری اراضی کی نشاندہی جاری
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر ایس ڈی ای او پیرا فورس مہر سجاد احمد نے گڈولہ روڈ پھاٹک کے اطراف سے عارضی تجاوزات کو اپنی نگرانی میں ختم کروادیا۔ایس ڈی ای او پیرا فورس کا کہنا تھا کہ پختہ تجاوزات کے خاتمے کیلئے درست پیمائش اور سرکاری اراضی کی نشاندھی کا عمل بھی جاری ہے جس کا بنیادی مقصد شہر میں ناجائز تجاوزات کا خاتمہ یقینی بناکر شہریوں کو صاف اور کشادہ شاہراؤں کی فراہمی ہر صورت ممکن بنانی ہے اس ضمن میں روزانہ بنیاد پر پیرافورس کڑی مانیٹرنگ جاری رکھے ہوئے ہے ۔