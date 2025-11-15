باسی مچھلی کی فروخت کا دھندا عروج پر،بیماریاں پھیلنے لگیں
ٹھیک طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو مچھلی کی افادیت 48گھنٹے بعد ختم
میانی (وقاص ارشد)دریائے جہلم کے کنارے پر ہونے کے باوجود شہر میں باسی مچھلی کی فروخت کا دھندا اپنے عروج پر من مانی قیمت وصول کرنے کے باوجود باسی سٹور کی مچھلی دریا کی مچھلی بنا کر فروخت کی جا رہی ہے ،ڈاکٹرز کے مطابق اگر مچھلی کو اگر ٹھیک طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو اس کی افادیت اڑتالیس گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے موسم کی شدت کے ساتھ ساتھ ساتھ مچھلی کا استعمال بڑھ گیا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باسی مچھلی کی فروخت کا دھندہ بھی اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے اور جگہ جگہ مچھلی بیچنے والوں نے سٹال لگا کر لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے اور رنگ لگا کر مچھلی فروخت کر رہے ہیں جبکہ فشریز آرڈیننس 9 اے کے مطابق باسی مچھلی فروخت کرنا جرم ہے جبکہ میانی میں پندرہ بیس دن مچھلی کو سٹور کر کے رنگ لگا کر فروخت کر رہے ہیں آج تک کسی متعلقہ ادارے نے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونے سے جہاں قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں وہاں لوگوں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں شہریوں نے صوبائی حکام سے مطالبہ کیا ہے کے متعلقہ افسران کو پابند کیا جائے کہ وہ ان مچھلی فروشوں کے خلاف کارروائی کریں اور یقینی بنائیں کے عوام کو فریش مچھلی مل سکے