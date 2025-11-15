پل گیارہ پر تاریخ میں پہلی بار ٹرانسپورٹرز کا الیکشن ہوگا،چودھری مقبول وڑائچ
46اڈا (نمائندہ دنیا ) نیوٹرک اتحاد اونر ایسوسی ایشن کے صدر چودھری مقبول وڑائچ نے بتایا کہ ڈمپرز مالکان کے حقوق کے لیے الیکشن کا انعقاد کیا جارہا ہے۔۔۔
جس میں دو گروپ میدان میں ہیں اور ووٹرز کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا ہے پل گیارہ پر تاریخ میں پہلی بار ٹرانسپورٹرز کا الیکشن ہوگا، کڑانہ ہل پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوستانہ ماحول میں پر امن اور غیر جانبدار الیکشن ہوگا جس کے لیے سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں میڈیا اور وکلا کی نگرانی میں پولنگ صبح 8بجے سے 5بجے تک جاری رہے گی اور کامیاب اُمیدواروں کا اعلان موقع پر ہی کیا جائے گا ۔