سرگودہا تا حا ل بر ن یونٹ اور چلڈر ن ہسپتال جیسی سہو لیا ت سے محرو م:طارق ارائیں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنما ء چوہدری طارق ارائیں نے کہا ہے کہ سرگودہا ڈویثرنل ہیڈ کو ار ٹر ہو نے کے با و جو د تا حا ل بر ن یونٹ اور چلڈر ن ہسپتال جیسی سہو لیا ت سے محرو م ہے۔۔۔

 ضرورت ا س امر کی ہے کہ ارباب اختیا ر سرگودہا ڈویثرن کے لو گو ں کے اہم ترین سہو لیا ت فراہم کر نے کیلئے جنگی بنیادوں پر اقدا ما ت کریں ا س وقت صرف لا ہو ر اور فیصل آ با د میں چلڈر ن ہسپتا ل موجود ہیں لیکن سرگودہا کے لوگوں کو بچوں کے پیچید ہ ا مر اض کے حوا لہ سے لا ہو ر اور فیصل آ با د سے ر جو ع کر نا پڑتا ہے جو خا صا مشکل اور مہنگا پر اسیس ہے ۔

 

