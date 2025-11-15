صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا،چو دھری حمزہ خالد

  • سرگودھا
دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا،چو دھری حمزہ خالد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیکرٹری سوشل میڈیا ونگ مسلم لیگ ن چو دھری حمزہ خالد نے پا ک فو ج کے عز م و حوصلے کو سلا م پیش کرتے ہو ئے کہا کہ افوا ج پاکستا ن فتنہ الخوا ر ج کے سینکڑوں دہشت گر دوں کو جہنم وا صل کر چکی ہیں۔۔۔

دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا ملک کو دہشت گر د ی کی لعنت سے پا ک کر نے کے مشن میں پور ی قوم حکو مت اور اپنی افواج کے ساتھ ہیں، افوا ج پاکستان کی قر با نیاں پور ی دنیا کے لیے با عث فخر ہیں کہ و ہ دہشت گر دوں کو ان کے انجام تک پہنچا نے کیلئے اپنا بھر پور کردار ادا کر ر ہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آٹھوں بازار وں کو وہیکل فری بنانے کا منصوبہ ردی کی ٹوکری کی نذر، ہر جگہ پارکنگ،ٹریفک جام

ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم

چنیوٹ: مجیدہ میموریل ہسپتال میں 10 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر

فیصل آباد ذیابیطس سینٹر کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد

ڈی پی او چنیوٹ نے جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں کھلی کچہری لگائی

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائی، دودھ کی ناقص کوالٹی پر جرمانے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن