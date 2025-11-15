دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا،چو دھری حمزہ خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل سیکرٹری سوشل میڈیا ونگ مسلم لیگ ن چو دھری حمزہ خالد نے پا ک فو ج کے عز م و حوصلے کو سلا م پیش کرتے ہو ئے کہا کہ افوا ج پاکستا ن فتنہ الخوا ر ج کے سینکڑوں دہشت گر دوں کو جہنم وا صل کر چکی ہیں۔۔۔
دہشت گر د وں کو جلد ا ن کے حقیقی انجام تک پہنچا یا جا ئے گا ملک کو دہشت گر د ی کی لعنت سے پا ک کر نے کے مشن میں پور ی قوم حکو مت اور اپنی افواج کے ساتھ ہیں، افوا ج پاکستان کی قر با نیاں پور ی دنیا کے لیے با عث فخر ہیں کہ و ہ دہشت گر دوں کو ان کے انجام تک پہنچا نے کیلئے اپنا بھر پور کردار ادا کر ر ہے ہیں۔