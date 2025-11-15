بھیرہ پھلروان روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل نہ ہوسکا
سڑک پر جگہ جگہ گڑھے ،اطرف کی مٹی لیول نہ ہونے کی وجہ سے حادثات
بھیرہ(نامہ نگار )بھیرہ پھلروان روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال مکمل نہیں ہو سکا، جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔تحصیل بار بھیرہ کے ایگزیکٹو رکن سردار محمود منور خان ایڈووکیٹ شکیل عباس جنجوعہ حیدر شمشاد خان ایڈووکیٹ اور حمزہ شمشاد خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ سنگل سڑک ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف کی مٹی سڑک کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے حادثات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں جو آمدورفت میں رکاوٹ کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ گاڑیوں کا گزر مشکل جبکہ پیدل چلنے والے بھی پریشان ہیں۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بھیرہ پھلروان روڈ کی مرمت کا کام فوری طور پر مکمل کرایا جائے تاکہ آئے روز ہونے والے حادثات کا سلسلہ بند ہو سکے اور عوام کو محفوظ سفر کی سہولت میسر آئے ۔