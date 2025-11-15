صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسد الاحسن اعوان میونسپل کمیٹی سلانوالی کے لیگل ایڈوائزر مقرر

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا) ملک اسد الاحسن اعوان ایڈووکیٹ کو میونسپل کمیٹی سلانوالی کا لیگل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے ۔ ان سے قبل رائے سلطان کلیار طویل عرصہ اس عہدے پر خدمات انجام دینے کے بعد سبکدوش ہو گئے ۔

