اسد الاحسن اعوان میونسپل کمیٹی سلانوالی کے لیگل ایڈوائزر مقرر
سلانوالی (نمائندہ دنیا) ملک اسد الاحسن اعوان ایڈووکیٹ کو میونسپل کمیٹی سلانوالی کا لیگل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا ہے ۔ ان سے قبل رائے سلطان کلیار طویل عرصہ اس عہدے پر خدمات انجام دینے کے بعد سبکدوش ہو گئے ۔
