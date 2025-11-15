صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے اراضی واگزاری کیلئے پیرا فورس سلانوالی کا آپریشن شروع

  • سرگودھا
ریلوے اراضی واگزاری کیلئے پیرا فورس سلانوالی کا آپریشن شروع

قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی، غیرقانونی کاروبار،تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت

سلانوالی (نمائندہ دنیا)پیرا فورس سلانوالی نے ریلوے لائن کے دونوں اطراف ریلوے کی قیمتی اراضی غیر قانونی قابضین سے واگزار کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ انچارج پیرا فورس مہر حسن سیال نے بتایا کہ ریلوے اراضی پر ناجائز قبضوں اور بلا اجازت کاروبار کرنے والوں کے خلاف مقدمات، گرفتاریاں اور جرمانے کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ وفاقی و صوبائی حکومت کی ملکیتی زمینوں کی حفاظت اولین ذمہ داری ہے ، لہٰذا تمام قابض افراد خود تجاوزات ختم کر دیں ورنہ بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

