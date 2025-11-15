منشیات فروشی کیس کا فیصلہ ، مجرم کو 20 سال قید اور 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا
بھلوال(نمائندہ دنیا) منشیات فروشی کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے ملزم ذوالفقار کو 20 سال قیدِ مشقت اور 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔۔۔
ڈی پی او بھلوال نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جا رہی ہے ۔انہوں نے انویسٹی گیشن اور لیگل ٹیموں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے پر پوری ٹیم مبارک باد کی مستحق ہے ۔