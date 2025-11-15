کندیاں:تین شراب فروش گرفتار، 70 لٹر شراب برآمد
کندیاں(نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ کندیاں نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
مخبر کی اطلاع پر کی گئی چیکنگ کے دوران عبدالنثار ولد عبد الستار سکنہ 21 ڈی بی سے 30 لٹر شراب، کفایت اللہ ولد عطاء اللہ سکنہ 4 ڈی بی سے 20 لٹر شراب جبکہ محمد امیر ولد نور محمد سکنہ 4 ڈی بی سے 20 لٹر شراب برآمد کی گئی۔پولیس نے برآمد شدہ شراب قبضہ میں لے کر تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔