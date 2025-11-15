صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں:تین شراب فروش گرفتار، 70 لٹر شراب برآمد

  • سرگودھا
کندیاں:تین شراب فروش گرفتار، 70 لٹر شراب برآمد

کندیاں(نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ کندیاں نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 مخبر کی اطلاع پر کی گئی چیکنگ کے دوران عبدالنثار ولد عبد الستار سکنہ 21 ڈی بی سے 30 لٹر شراب، کفایت اللہ ولد عطاء اللہ سکنہ 4 ڈی بی سے 20 لٹر شراب جبکہ محمد امیر ولد نور محمد سکنہ 4 ڈی بی سے 20 لٹر شراب برآمد کی گئی۔پولیس نے برآمد شدہ شراب قبضہ میں لے کر تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن