اسرائیل کی دہشتگر د ی امت مسلمہ کیلئے ایک چیلنج ہے ،ملک عرفان حیدر

  • سرگودھا
اسرائیل کی دہشتگر د ی امت مسلمہ کیلئے ایک چیلنج ہے ،ملک عرفان حیدر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر انجمن تاجران کارخانہ بازار ملک عرفان حیدر نے کہا ہے کہ جنگ بند ی کے با و جو د غزہ پر اسرائیلی حملے جا ر ی شہدا ء کی تعداد 70ہز ار تک پہنچ گئی ہے۔۔۔

 فلسطینی مسلما نو ں کی نسل کشی اور اسرائیلی مظالم پر ا نسا نی حقوق کے علمبر دا ر وں کا خا مو ش تما شا ئی کا کرً دا ر شرمناک ہے اسرائیل کی دہشتگر د ی امت مسلمہ کیلئے ایک چیلنج ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ غزہ میں جنگ بند ی پر سنجید گی سے عمل درآمد کرا یاجا ئے تبا ہ حا ل غزہ کی تعمیر و بحا لی کیلئے تمام مسلما ن ملک اپنا عملی کر دا ر ادا کریں عالم اسلام کو ا ب متحد ہو کر غزہ سے لے کر کشمیر تک ظلم کا خاتمہ کر نا ہو گا ۔

 

