فتنہ گروپ کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہورہی ،زاہد اقبال ججہ

  • سرگودھا
فتنہ گروپ کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہورہی ،زاہد اقبال ججہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ (ن) کے رہنما زاہد اقبال ججہ نے کہا ہے کہ فتنہ گروپ کو ترقی ہضم نہیں ہورہی شر پسندی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ترقی کرتا پاکستان فتنہ گروپ کو ہضم نہیں ہورہا ہے۔۔۔

 جس کے باعث عوامی مشکلات بڑھ رہی ہیں ہم نے ہمیشہ اقتدار میں آکر ترقی کو ترجیح دی ہے مخالفین ہماری ترقی کو دیکھتے ہوئے الزام تراشی پر اتر آئے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ عوام سے جو وعدے کئے انہیں مقررہ مدت میں پورا کیا جائے ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو ہر وہ سہولت دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ۔ 

 

لاہور

