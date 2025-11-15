صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن و سنت کے پرچار کے بغیر تحفظ ختم نبوت اور اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ،قاری عبدالوحید

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنماء تحفظ ختم نبوت قاری عبدالوحید نے کہا کہ قرآن و سنت کے پرچار کے بغیر تحفظ ختم نبوت اور اصلاح معاشرہ ممکن نہیں۔۔۔

 یہی دین محمدی امن اور بھائی چارے کے ساتھ اقلیتوں کو تحفظ دینے کا درس دیتا ہے اس لئے ملک میں امن وامان کے لئے ہم آئنگی، اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ وقت کی ضرورت ہے ۔ جس میں اسلامی تعلیمات کو مشعل راہ بنا کر ایک قوم بن کر دفاع اسلام،دفاع وطن اور قیام امن کے لئے اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہو گا۔ 

 

