ذیابیطس جسمانی اعضا کاتنے کی بڑی وجہ ہے :پروفیسر ظفر

  • سرگودھا
ذیابیطس جسمانی اعضا کاتنے کی بڑی وجہ ہے :پروفیسر ظفر

فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ذیابیطس ڈے پر آگاہی واک

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں ورلڈ ذیابیطس ڈے کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کا آغاز وائس چانسلر آفس سے ہوا جس میں فیکلٹی، ڈاکٹرز، طلبہ اور سماجی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ذیابیطس سے بچاؤ، احتیاطی تدابیر اور آگاہی سے متعلق پیغامات درج تھے ۔واک کی قیادت پروفیسر ظفر علی چوہدری، پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت، ڈاکٹر احمد شہزاد اور ڈاکٹر محمد عرفان نے کی۔اس موقع پر پروفیسر ظفر علی چودھری نے کہا کہ ذیابیطس سرجری ڈپارٹمنٹ میں جسمانی اعضا کے کٹاؤ کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ الائیڈ اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں ذیابیطس کے مریضوں کو مفت انسولین فراہم کی جا رہی ہے ، جو قابلِ تحسین اقدام ہے ۔پروفیسر ڈاکٹر عامر شوکت نے کہا کہ پاکستان میں بالغ افراد میں ذیابیطس کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی 30 فیصد تک پہنچ چکی ہے ، جو قومی سطح پر ایک ہنگامی صورتِ حال ہے ۔PSIM فیصل آباد چیپٹر کے سربراہ ڈاکٹر محمد عرفان نے کہا کہ ذیابیطس اندھے پن کی اہم ترین وجوہات میں شامل ہے ۔

 

