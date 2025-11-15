تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق ،پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں،ملک صداقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی کینٹ ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہانصاف پسند پر ا من اور پا ئیدار معاشرے کے قیا م کیلئے 100فیصد خوا ند گی نا گز یر ہے تعلیم ہر ا نسا ن کا بنیا د ی حق ہے۔۔۔
لیکن پا کستا ن میں خوا ند گی کی صورتحا ل قابل فخر نہیں پا کستان میں آ ج 5سے 16سال تک عمر کے ا ڑھا ئی کر وڑ بچے سکو لو ں سے با ہر ہیں قومی ترقی وخوشحا لی کیلئے ضرور ی ہے کہ خوا ند گی کی شرح 100فیصد کرنے کیلئے اقدا ما ت کیے جا ئیں سما جی اور معاشی عد م مساوات کی شرح میں اضافہ کی و جہ بھی جہا لت ہے ا س سلسلہ میں جنگی بنیا دوں پر اقدا ما ت ناگز یر ہیں ۔