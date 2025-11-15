ای بز پورٹل پردرخواست،7 روز میں این او سی دینے کا حکم
کاروباری افراد کو تیز رفتار ریلیف دینا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح :ندیم ناصر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ای بز پورٹل پر این او سی کے لیے درخواست دینے والوں کو 7 روز کے اندر این او سی جاری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ کاروباری افراد کو تیز رفتار ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، جس میں کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں۔ای بز پورٹل پر موصولہ درخواستوں کے حل کی پیشرفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ضلعی سربراہان سے کہا کہ وہ پورٹل روزانہ چیک کریں اور کوئی درخواست زیرالتواء نہ رہنے پائے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہاندار، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ بغیر منظوری تعمیر شدہ عمارات کی فوری انسپکشن کرائی جائے اور انہیں قانونی دائرہ میں لایا جائے ۔ انہوں نے ضلعی محکموں کے سربراہان کو تاکید کی کہ دفاتر میں حکومت پنجاب کے ڈیزائن کے مطابق فرنٹ ڈیسک قائم کیا جائے ، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں کا ڈیٹا خود مانیٹر کریں۔