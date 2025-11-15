جامعہ سرگودھا کا شعبہ باغبانی کاشتکاروں کو بیماریوں سے پاک سٹرس پودے فراہم کرے گا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جامعہ سرگودھا کا شعبہ باغبانی کاشتکاروں کو خالص اور بیماریوں سے پاک سٹرس کے پودے فراہم کرے گا، اس اقدام کا مقصد صحت مند اور اعلیٰ معیار کی سٹرس اقسام کی کاشت کو فروغ دینا ہے۔۔۔
جس سے صنعت مضبوط اور کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، اس حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا،ورکشاپ میں کاشتکاروں، محققین اور ماہرین نے سٹرس کی کوالٹی بہتر بنانے ، کیڑوں اور بیماریوں پر قابو پانے اور برآمدی صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید حکمتِ عملیاں زیر بحث لائیں۔پروفیسر ڈاکٹر راشد مختار بلال نے کہا کہ جدید سٹرس مینجمنٹ اور بعد از برداشت کے سائنسی طریقے اپنانے سے پھل کا معیار بہتر اور نقصان کم کیا جا سکتا ہے ۔