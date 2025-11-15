سلانوالی میں سول ڈیفنس کی کارروائی، منی پٹرول پمپ سیل
روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، غیرقانونی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع
سلانوالی (نمائندہ دنیا)روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے محکمہ سول ڈیفنس حکام نے سلانوالی اور مضافاتی علاقوں میں قائم منی پٹرول پمپ سیل کر دیے ۔ کارروائی کے دوران نوزلیں اور دیگر آلات ضبط کر کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔شہریوں کی جانب سے روزنامہ دنیا کے توسط سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گھروں اور دکانوں میں پٹرول کے ذخیرے کی موجودگی کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے ۔ اس پر سرگودھا سے موصولہ ہدایات پر انسپکٹر راحیل نے پانچ منی پٹرول پمپ سیل کر دیے ، جسے شہریوں نے سراہا ہے ۔