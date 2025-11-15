صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی میں سول ڈیفنس کی کارروائی، منی پٹرول پمپ سیل

  • سرگودھا
سلانوالی میں سول ڈیفنس کی کارروائی، منی پٹرول پمپ سیل

روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن، غیرقانونی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع

سلانوالی (نمائندہ دنیا)روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے محکمہ سول ڈیفنس حکام نے سلانوالی اور مضافاتی علاقوں میں قائم منی پٹرول پمپ سیل کر دیے ۔ کارروائی کے دوران نوزلیں اور دیگر آلات ضبط کر کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔شہریوں کی جانب سے روزنامہ دنیا کے توسط سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ گھروں اور دکانوں میں پٹرول کے ذخیرے کی موجودگی کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے ۔ اس پر سرگودھا سے موصولہ ہدایات پر انسپکٹر راحیل نے پانچ منی پٹرول پمپ سیل کر دیے ، جسے شہریوں نے سراہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن