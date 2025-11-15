اقدامِ قتل کیس: پولیس نے گرفتار ملزم سے وقوعہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد
کندیاں(نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری اقدامات کے تحت ایس ایچ او تھانہ کندیاں انسپکٹر ملک عبدالغفار اور ان کی ٹیم نے اقدام قتل کے۔۔۔
مقدمے میں گرفتار ملزم میاں محمد ولد غلام حسین سکنہ محلہ کیتانوالہ سے وقوعہ میں استعمال ہونے والا پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم اسلحہ کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکا، جس پر اس کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا الگ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے ۔