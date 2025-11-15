صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73 کے ضمنی الیکشن کیلئے ن لیگ شعبہ خواتین کا کنونشن

  • سرگودھا
پی پی 73 کے ضمنی الیکشن کیلئے ن لیگ شعبہ خواتین کا کنونشن

خواتین کی کثیر تعداد کی شرکت ،میاں سلطان علی رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے حلقہ پی پی 73 کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مسلم لیگ (ن)خواتین ونگ کا ایک اہم کنونشن کوٹ مومن میں منعقد ہوا، جس کا اہتمام خواتین ونگ ضلعی صدر زنیرہ رحیم اور جنرل سیکرٹری شازیہ بانو کی جانب سے کیا گیا، جبکہ انتظامی معاونت راجہ سہیل اصغر جنجوعہ نے فراہم کی، کنونشن میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اورامیدوار برائے صوبائی اسمبلی میاں سلطان علی رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا گیاکنونشن کے مہمان خصوصی چوہدری شاہ نواز رانجھا، چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک شعیب اعوان، زنیرہ رحیم ، شازیہ بانو ،ارم شہزادی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ ن شعبہ خواتین اپنے ٹکٹ ہولڈر میاں سلطان رانجھا کی الیکشن مہم بھرپور طریقے سے چلا رہی ہیں جو کہ قابل ستائش ہے ،ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور 23نومبر کا سورج میاں سلطان رانجھا کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہو گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خیر کا سفر منصوبہ شروع کرنے کا اعلان

نشتر:نئے طبی آلات کی خریداری،کالج آف نرسنگ میں لفٹیں نصب کرنیکا فیصلہ

ملتان میں ڈینگی کے خلاف ایمرجنسی اقدامات مزید تیز

زکریا یونیورسٹی میں فوڈ ریسپی مقابلہ کا انعقاد

وہاڑی:دانش سکول ٹبہ سلطان پور میں داخلہ مہم کا آغاز

خانیوال میں سموگ کے تدارک کیلئے انتظامیہ کی سخت ہدایات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن