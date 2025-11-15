پی پی 73 کے ضمنی الیکشن کیلئے ن لیگ شعبہ خواتین کا کنونشن
خواتین کی کثیر تعداد کی شرکت ،میاں سلطان علی رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے حلقہ پی پی 73 کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں مسلم لیگ (ن)خواتین ونگ کا ایک اہم کنونشن کوٹ مومن میں منعقد ہوا، جس کا اہتمام خواتین ونگ ضلعی صدر زنیرہ رحیم اور جنرل سیکرٹری شازیہ بانو کی جانب سے کیا گیا، جبکہ انتظامی معاونت راجہ سہیل اصغر جنجوعہ نے فراہم کی، کنونشن میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اورامیدوار برائے صوبائی اسمبلی میاں سلطان علی رانجھا کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا گیاکنونشن کے مہمان خصوصی چوہدری شاہ نواز رانجھا، چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ملک شعیب اعوان، زنیرہ رحیم ، شازیہ بانو ،ارم شہزادی و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ ن شعبہ خواتین اپنے ٹکٹ ہولڈر میاں سلطان رانجھا کی الیکشن مہم بھرپور طریقے سے چلا رہی ہیں جو کہ قابل ستائش ہے ،ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور 23نومبر کا سورج میاں سلطان رانجھا کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہو گا۔