صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی زیابیطس ڈے کے حوالے سے نجی میڈیکل کالج کے تحت آگاہی واک

  • سرگودھا
عالمی زیابیطس ڈے کے حوالے سے نجی میڈیکل کالج کے تحت آگاہی واک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عالمی زیابیطس ڈے کے حوالے سے نجی میڈیکل کالج کے تحت آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عدنان افضل گوندل۔۔۔

 پرنسپل زاہد مسعود ، ڈاکٹر سلیم اختر ، ڈاکٹر زنیرہ عدنان ، ڈاکٹر عامر اور دیگر نے کہا کہ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے ، اس مرض کی پیچیدگیوں کے باعث پاؤں کے زخم اکثر شدت اختیار کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کئی مریض معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا اندرون شہر ‘ ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ہائی سکول سوہدرہ کے طلبہ‘ اساتذہ کا 38 سال بعد اکٹھ

شوگر کے عالمی دن پر واک اور کیمپ کا انعقاد

حکومت سموگ کے خاتمے کیلئے اقدامات کر رہی :سلمیٰ بٹ

جی ٹی روڈ سرائے عالمگیر پر ماڈل بازار کی اپ گریڈیشن اور تزئین و آرائش

وزیرآباد:سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکیج کی تقسیم کا آ غاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن