عالمی زیابیطس ڈے کے حوالے سے نجی میڈیکل کالج کے تحت آگاہی واک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عالمی زیابیطس ڈے کے حوالے سے نجی میڈیکل کالج کے تحت آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عدنان افضل گوندل۔۔۔
پرنسپل زاہد مسعود ، ڈاکٹر سلیم اختر ، ڈاکٹر زنیرہ عدنان ، ڈاکٹر عامر اور دیگر نے کہا کہ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے ، اس مرض کی پیچیدگیوں کے باعث پاؤں کے زخم اکثر شدت اختیار کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کئی مریض معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے ۔