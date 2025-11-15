گلیوں کی صفائی،کچرا اٹھانے میں کوتاہی نہ کی جائے ،محمد اشرف
صفائی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیمیں مکمل طور پر متحرک رہیں ،ڈی سی
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری ڈیلی کلین آپریشن کا موقع پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے شہری و دیگر علاقوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات اور سرگودہا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی روح کے مطابق صفائی ستھرائی کے امور کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ ویسٹ اٹھانے ،گلی محلوں کی صفائی اور کوڑا کرکٹ کی بروقت تلفی میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہ برتی جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیمیں مکمل طور پر متحرک رہیں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔