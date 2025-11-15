کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم
ٹھیکیدار کیخلاف تفصیلی رپورٹ طلب،سپروائزر بھرتی نہ ہونے کا بھی نوٹس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کی جانب سے ورکروں کی تنخواہوں میں سے بے جا کٹوتی اور معاوضے میں حکومت کی جانب سے اضافہ کرنے کے نوٹیفکیشن پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی WMCسرگودھا کے ورکرز کے مطابق ٹھیکیدار بلاجواز تنخواہوں میں سے کٹوتی کر رہاہے حکومت کی جانب سے معاوضہ بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود نہ ہی بقایا جات دیئے ہیں اور نہ ہی تنخواہیں بڑھائی ہیں جس کا علم ہونے پر کمشنر سرگودھا نے مفصل رپورٹ طلب کرلی ہے ٹھیکیدار قصووارثابت ہونے پر اس کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائیگی مزید برآں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں سپروائزروں کی بھرتی کا عمل وقت گزرنے کیساتھ ساتھ متنازعہ ہوتاجا رہا ہے ،تاخیر کی وجہ سیاسی مداخلت بتائی جاتی ہے ،جس پر کمشنر نے سپروائزرز کی بھرتی التواکا شکار ہونے پر بھی رپورٹ طلب کرلی ہے۔