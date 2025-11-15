صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم

  • سرگودھا
کمشنر ویسٹ مینجمنٹ ورکر ز کی تنخواہ نہ بڑھانے ،کٹوتی پر برہم

ٹھیکیدار کیخلاف تفصیلی رپورٹ طلب،سپروائزر بھرتی نہ ہونے کا بھی نوٹس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا جہانزیب اعوان نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کی جانب سے ورکروں کی تنخواہوں میں سے بے جا کٹوتی اور معاوضے میں حکومت کی جانب سے اضافہ کرنے کے نوٹیفکیشن پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی WMCسرگودھا کے ورکرز کے مطابق ٹھیکیدار بلاجواز تنخواہوں میں سے کٹوتی کر رہاہے حکومت کی جانب سے معاوضہ بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے باوجود نہ ہی بقایا جات دیئے ہیں اور نہ ہی تنخواہیں بڑھائی ہیں جس کا علم ہونے پر کمشنر سرگودھا نے مفصل رپورٹ طلب کرلی ہے ٹھیکیدار قصووارثابت ہونے پر اس کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائیگی مزید برآں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں سپروائزروں کی بھرتی کا عمل وقت گزرنے کیساتھ ساتھ متنازعہ ہوتاجا رہا ہے ،تاخیر کی وجہ سیاسی مداخلت بتائی جاتی ہے ،جس پر کمشنر نے سپروائزرز کی بھرتی التواکا شکار ہونے پر بھی رپورٹ طلب کرلی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معیاری طبی سہولیات، بروقت تشخیص عوام کا حق ،چیئرمین سی ڈی اے

بھارت کو شکست دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر دہشگرد کیاچیز ہیں ،کنڈی

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ایس ایس پی آپریشنز کا فیض آباد ناکے کا دورہ ،چیکنگ مزید سخت کرنیکی ہدایت

اشیائے صرف کی ارزاں نرخوں پر فراہمی ترجیح ،سلمیٰ بٹ

ایف بی آرکے ممبر لیگل اینڈ اکاؤنٹنگ کسٹمز سعید اکرم ریٹائر ،خدمات پر خراج تحسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن