بنیادی مراکز صحت کے مریضوں کو نجی ہسپتالوں میں بھیجنے کا سخت نوٹس
ماہر ڈاکٹرز او رمتعلقہ شعبوں کے کوالیفائیڈ ملازمین کے بجائے غیرتربیت یافتہ افراد ہسپتال چلارہے ،مانیٹرنگ رپورٹ میں انکشاف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا نے بنیادی مراکز صحت میں علاج معالجہ کی سہولیات کی عدم فراہمی اور عملہ کی جانب سے مریضوں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں لیجانے پر مجبور کرنے کے حوالے سے مانیٹرنگ رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے سی او ہیلتھ اتھارٹی کو سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیئے ، ذرائع کے مطابق مانیٹرنگ ادارے نے کوٹمیانہ ،نورے والا،ٹھٹھی لانگ،لکھیوال سمیت کوٹمومن، بھیرہ، شاہ پور اور سلانوالی کے 43کی انسپکشن رپورٹس ڈویژنل انتظامیہ کو ارسال کیں، جن میں واضح کیا گیا ہے کہ آؤٹ سورس ہونے کے بعد زیادہ تر ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹرز او رمتعلقہ شعبوں کے کوالیفائیڈ ملازمین کی بجائے ان ہسپتالوں کے معاملات غیر تربیت یافتہ افراد چلانے لگے ہیں، جو کہ متعلقہ ہسپتالوں کے ٹھیکیداروں نے کم تنخواہوں پر بھرتی کر رکھے ہیں۔
مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں بالخصوص ڈلیوری کیسزاور ہنگامی صورتحال /حادثات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ بیشتر بنیادی مراکز میں میڈیکل ڈاکٹرز کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہسپتال نچلے عملہ نے سنبھال رکھے ہیں جہاں آنیوالے مریضوں کوعلاج معالجہ کی سہولیات کی عدم فراہمی ظاہر کر کے نجی ہسپتالوں میں جانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے مختلف طریقے جو کہ معمول بنے ہوئے ہیں کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ اخلاقی جرم ہے ، جس کے باعث لواحقین شدید مشکلات اور مالی ابتری کا شکار ہو رہے ہیں،اور ہزاروں لوگوں کو علاج معالجہ کی سرکاری سہولیات ناپید ہوتی جا رہی ہیں،جس پر کمشنر نے سی او کو ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی ہے ۔