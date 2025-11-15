صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرشنگ سیزن،شوگر ملیں آج سے فعال کرنے کا حکم

  • سرگودھا
کرشنگ سیزن،شوگر ملیں آج سے فعال کرنے کا حکم

گنے کی ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز، چمکدار لائٹس اور حفاظتی پٹیاں لازمی لگائی جائیں ،کرشنگ سیزن کی بروقت شروعات، گنا سپلائی کے انتظامات کی نگرانی ضروری :ڈپٹی کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی زیر صدارت کرشنگ سیزن 2025-26کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن، بھلوال، سلانوالی ، شاہپور ، ڈی ایف سی، شوگر ملز کے نمائندگان اور کاشتکاروں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام شوگر ملیں آج سے باقاعدہ طور پر فنکشنل کرنے کا حکم دیدیا۔ انہوں نے کہا کہ کرشنگ سیزن کی بروقت شروعات ضروری ہے تاکہ کاشتکاروں کو کٹائی، نقل و حمل اور دیگر مراحل میں آسانی مل سکے ۔ انہوں نے ٹریفک اور سکیورٹی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے متعلقہ افسروں کو ہدایت جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ گنے سے بھری ٹرالیوں پر ریفلیکٹرز، چمکدار لائٹس اور حفاظتی پٹیاں لازمی لگائی جائیں۔ انہوں نے ہائی وے پولیس کو ہدایت کی کہ بغیر ریفلیکٹر کوئی گاڑی سڑک پر نہ آنے دی جائے ۔

کوٹمومن کے سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کو غیر ضروری مشکلات میں نہ ڈالا جائے کیونکہ وہ پہلے ہی سیلاب کی صورتحال سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی ایف سی کو احکامات دیے کہ وہ ٹریفک اور گنے کی سپلائی کے انتظامات کی نگرانی کریں اور کل سے باقاعدہ چیکنگ شروع کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی سپلائی کے لیے استعمال ہونے والی ٹرالیوں پر حفاظتی انتظامات، ریفلیکٹر اور لائٹس لازمی ہوں تاکہ رات کے وقت حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔ شوگر ملز کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے سپلائرز کی ٹرالیوں کی مکمل جانچ پڑتال کریں۔ڈپٹی کمشنر نے واضح طور پر کہا کہ غیر ضروری کٹوتی اور ڈیلروں کا کردار مکمل طور پر ختم کیا جائے ۔ ملز اپنے معاملات براہ راست کاشتکاروں کے ساتھ طے کریں تاکہ انہیں منصفانہ ادائیگیاں اور سہولیات مل سکیں۔

 

