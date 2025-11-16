صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کا اجلاس آ ج ہو گا

  سرگودھا
مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کا اجلاس آ ج ہو گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میڈیا کوارڈینیٹر مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب امیر افضل اعوان نے بتایا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کا اجلاس 16 نومبر بروز اتوار مرکز اہلحدیث راوی روڈ لاہور میں ہوگا،۔۔۔

 جس میں مرکزی امیر سینئر حافظ عبد الکریم،ناظم اعلی عبدلرشید حجازی،ایڈیشنل ناظم اعلی سید سبطین شاہ نقوی خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔اس اجلاس میں شمالی پنجاب کے نظم میں شامل اضلاع کی کارکردگی رپورٹس پیش کی جائیں گی اور ان کے جائزہ کے ساتھ مستقبل میں دورہ جات کا شیڈول مرتب کیا جائے گا۔

 

