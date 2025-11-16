شہریوں کے لیے صحت مند تفریح فراہم کرنے کے اقدامات
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا محمد ارشد نے بتایا ہے کہ محدود وسائل اور افسران کی کمی کے باوجود شہریوں کو ۔۔۔
مثبت اور صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔شہر کے تمام پارکوں کی تزئین و آرائش اور سرسبز بنانے کا کام جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت افسران اور ماتحت ملازمین کی کمی ہے ، جبکہ حکومت سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے خصوصی گرانٹ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے ۔مزید برآں، ایجنسی کی آمدن بڑھانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دیگر علاقوں کی سیٹلائٹ ٹاؤنز میں بھی ایل ای ڈی پبلسٹی بورڈ لگائے جا رہے ہیں۔