سکنڈری پارک میںلڑکی سے زیادتی کر نیوالاملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سکنڈری پارک میں 30 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا،سیٹلائٹ ان پولیس نے فیاض میکن نامی شخص کے خلاف کے خلاف زیادتی کرنے کا مقدمہ درج کیا تھا۔۔۔
جسکے مطابق ملزم نے اراضی کے کاغذات میں مدد کرنے کا جھانسہ دے کر لڑکی سے مبینہ طور پر زیادتی کی ،ملزم فیاض میکن محکمہ ڈاک خانہ جات ازاد کشمیر میں خدمات انجام دے رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ کی تفتیش کی جا رہی ہے میڈیکل میں زیادتی کا الزام بھی ثابت ہو گیا ہے مقامی عدالت سے ملزم کا تین روزہ جسمانی ڈیمانڈ حاصل کیا گیا ۔