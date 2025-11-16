صحافی معاشرے میں مثبت تبدیلی کے مؤثر وسیلہ بن سکتے ہیں، رہنما
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا پریس کلب کے صدر عبدالحنان چودھری، جنرل سیکرٹری شیخ محمد رضوان، سینئر صحافی ممتاز عارف اور ۔۔۔
جنرل سیکرٹری رانا محمد اشرف نے کہا ہے کہ صحافی معاشرے میں مثبت تبدیلی کا مؤثر ذریعہ بن سکتے ہیں، بشرطیکہ ان کا کردار شفاف، غیرجانبدار اور اصولوں کے مطابق ہو۔یہ خیالات انہوں نے سرگودھا یونین آف جرنلسٹس ورکرز کے صدر عمر فاروق گوندل کو ایڈیشنل سیکرٹری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز بننے پر ان کی اعزاز میں مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیے ۔تقریب میں مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں صحافیوں پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف سچائی کو سامنے لائیں بلکہ حق و انصاف کی آواز کو دبنے نہ دیں۔ تقریب میں نصیر احمد ملک، رانا ساجد اقبال، چودھری امجد پرویز، چودھری عاصم حنیف، بلال مون، منظور ممتاز انصاری، اے آر سلیم، راؤ محمد طفیل، اشرف بھٹہ، رانا وقاص، اظہر حسین ملک، کامران شیخ، عالمگیر ملک، فضل میاں سمیت متعدد صحافیوں نے شرکت کی۔