پا کستا ن میں معدنی وسائل کی وسیع اور غیر استعما ل شدہ صلا حیت موجو د:خواجہ محمد نعیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تاجر رہنماخواجہ محمد نعیم نے کہا ہے کہ پا کستا ن میں معدنی وسائل کی وسیع اور غیر استعما ل شدہ صلا حیت موجو د ہے جو غیر ملکی سرمایہ کا ر ی کیلئے شاند ار مو اقعے فراہم کر تی ہے۔۔۔
حکو مت پا کستا ن بر آمد ات میں اضافے کیلئے ویلیو ایڈیشنز پر خصوصی تو جہ د ے تا کہ خا م معد نیا ت کے بجا ئے پر وسیسنگ مقامی صنعتوں کی ترقی کا فروغ ممکن ہو سکے حکو مت ملکی و غیر ملکی سرمایہ کا ر وں کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ سہو لیا ت اور مر اعات فراہم کر ے تا کہ پا کستا ن سرمایہ کا ر ی کا گڑھ بن سکے ۔