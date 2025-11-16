صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگرد ی کے خلا ف جنگ میں کا میابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں :قاری احمد علی ندیم

  • سرگودھا
دہشتگرد ی کے خلا ف جنگ میں کا میابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں :قاری احمد علی ندیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحفظ ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ دہشتگرد ی کے خلا ف جنگ میں کا میابی کے۔۔۔

 سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے ،پاکستا ن کو آ ج دہشت گر د ی جیسے چیلنج کا سامنا ہے لیکن دہشت گر د ی سے نمٹنے کیلئے ہما ر ی افوا ج بھر پور کا ر وا ئیاں کر ر ہی ہیں دہشت گر د ی کے خاتمہ کیلئے ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں پور ی د نیا کے سامنے ہیں ایسے بزدلانہ اور ظا لما نہ اقد ا ما ت میں ملو ث عنا صر انسا نیت کے دشمن ہیں ا ن کے نا پا ک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو ں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل