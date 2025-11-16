دہشتگرد ی کے خلا ف جنگ میں کا میابی کے سوا کو ئی آ پشن نہیں :قاری احمد علی ندیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحفظ ختم نبوت پنجاب کے صدر قاری احمد علی ندیم نے کہا ہے کہ دہشتگرد ی کے خلا ف جنگ میں کا میابی کے۔۔۔
سوا کو ئی آ پشن نہیں ہے ،پاکستا ن کو آ ج دہشت گر د ی جیسے چیلنج کا سامنا ہے لیکن دہشت گر د ی سے نمٹنے کیلئے ہما ر ی افوا ج بھر پور کا ر وا ئیاں کر ر ہی ہیں دہشت گر د ی کے خاتمہ کیلئے ہما ر ی افوا ج کی قر با نیاں پور ی د نیا کے سامنے ہیں ایسے بزدلانہ اور ظا لما نہ اقد ا ما ت میں ملو ث عنا صر انسا نیت کے دشمن ہیں ا ن کے نا پا ک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو ں گے ۔