27ویں آئینی ترمیم 2تہا ئی اکثر یت سے پاس ہو نے سے نیا آ ئینی با ب رقم ہو ا :شیخ کا مر ا ن شہزاد

  سرگودھا
27ویں آئینی ترمیم 2تہا ئی اکثر یت سے پاس ہو نے سے نیا آ ئینی با ب رقم ہو ا :شیخ کا مر ا ن شہزاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سٹی سیکرٹر ی اطلاعات پا کستا ن پیپلزپارٹی شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کی۔۔۔

 بہترین حکمت عملی سے 27ویں آئینی ترمیم 2تہا ئی اکثر یت سے پاس ہو نے کے بعد نیا آ ئینی با ب رقم ہو ا ہے آ ئینی عدا لت کے قیا م کو میثاق جمہور یت میں د ر ج کیا گیا تھا 19سا ل پرانے اس خواب کی تعبیر میثاق جمہوریت میں کیے گئے وعدے کی بھی تکمیل ہے بلاشبہ پا کستا ن پیپلزپارٹی ہمیشہ کی طرح ملک میں عوامی فلاح وبہبو د آ ئین قا نو ن کی حکمر انی کیلئے اپنا تاریخ ساز کر د ار ادا کر ر ہی ہے ۔

 

