فیلڈ ما ر شل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تقرر ی پر مبا ر کباد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ادخر م وڑائچ نے فیلڈ ما ر شل عاصم منیر کو ا ن کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرر ی پر مبا ر کباد دیتے ہو ئے۔۔۔
کہا کہ کا ر و با ر ی بر ا در ی فیلڈ ما ر شل عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرر ی کا پر جو ش خیر مقد م کرتی ہے یہ ایک تاریخی آئینی اصلا ح ہے جو تینوں مسلحہ افوا ج کے کما نڈ اینڈ کنٹرو ل سسٹم کو مر بو ط کر ے گی یہ ملکی سلامتی عسکری کا ر کر د گی اور خطے میں استحکا م کے فروغ کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔