27ویں ترمیم کی منظوری پر پا ر لیمنٹ اور قو م مبا ر کبا د کی مستحق : ڈاکٹر لیاقت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ پا ر لیمنٹ سے دو تہا ئی ا کثر یت سے منظور ی کے۔۔۔

 بعد 27ویں ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ا س تار یخ قا نو ن ساز ی پر پور ی پا ر لیمنٹ اور قو م مبا ر کبا د کی مستحق ہے ا پو ز یشن نے قا نو ن سازی سے را ہ فرار اختیا ر کر کے قوم کو ما یو س کیا موجو د ہ ا پو ز یشن ا سو قت بلیک میلنگ کی سیاست کر ر ہی ہے جو ہر حوا لہ سے شرمنا ک ہے مسلم لیگ ن پیپلزپارٹی اور اتحا د ی جماعتوں کا حا لیہ کر دا ر ملک قوم اور جمہور یت کے مفاد میں ہے ۔

 

