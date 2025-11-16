موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی : ذوالفقار علی بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہاہے کہ موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی جسٹس منظور اور جسٹس اطہر من اﷲ کا مستعفی ہو نے کا فیصلہ دلیرانہ ہے۔۔۔
پیپلزپارٹی اسٹیبلشمنٹ کی Aپلس ٹیم بن چکی ہے 27ویں ترمیم آئین پر شب خو ن خو د کو جمہور ی کہنے وا لی پا ر ٹیوں کا ر و یہ غیر جمہور ی ہے آئین اور جمہور یت کو یر غما ل بنا نے وا لی قوتیں سب کے سامنے عیاں ہو گئی ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفود سے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو غیر مو ثر کر نے کی کو شش کی جا ر ہی ہے ۔
ر و ل آ ف لا ء کی بجا ئے شخصیا ت کو مضبوط بنانے کا عمل جمہور یت کیلئے خطرے کا با عث بن چکا ہے پا کستا ن تحریک انصاف ا س کھلواڑ کی بھرپور مزاحمت کر ے گی ۔