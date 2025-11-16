صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی : ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی : ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہاہے کہ موجو دہ پا ر لیمنٹ متنازعہ ترمیم کا اختیا ر نہیں ر کھتی جسٹس منظور اور جسٹس اطہر من اﷲ کا مستعفی ہو نے کا فیصلہ دلیرانہ ہے۔۔۔

 پیپلزپارٹی اسٹیبلشمنٹ کی Aپلس ٹیم بن چکی ہے 27ویں ترمیم آئین پر شب خو ن خو د کو جمہور ی کہنے وا لی پا ر ٹیوں کا ر و یہ غیر جمہور ی ہے آئین اور جمہور یت کو یر غما ل بنا نے وا لی قوتیں سب کے سامنے عیاں ہو گئی ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفود سے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو غیر مو ثر کر نے کی کو شش کی جا ر ہی ہے ۔

ر و ل آ ف لا ء کی بجا ئے شخصیا ت کو مضبوط بنانے کا عمل جمہور یت کیلئے خطرے کا با عث بن چکا ہے پا کستا ن تحریک انصاف ا س کھلواڑ کی بھرپور مزاحمت کر ے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری سکولوں کے میدان آباد کرنیکا فیصلہ،قریبی رہائشیوں کو مشروط اجازت

شہر پر تجاوزات مافیا قابض،ٹریفک جام معمول

اے ڈی سی ریونیو کاپلس پراجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ

شوگر ملز مافیا کی پالیسیوں سے کاشتکار سخت پریشان، کسان بورڈ

تاجر رہنما محمد انور مغل مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا بس سٹینڈ و بازار کا معائنہ ،ناقص صفائی پر برہم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل