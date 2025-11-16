کوٹ مومن:رانا برادری کی جانب سے 23 نومبر کو جلسے کا اعلان
کوٹ مومن(نمائندہ دنیا)رانا برادری کی جانب سے 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں رانا آفتاب، رانا خلیل اور رانا جمیل برادران نے شرکت کی۔ ۔۔۔
اس جلسے کا مقصد رانا برادری اور اہل محلہ کی حمایت کو یکجا کرنا تھا تاکہ مسلم لیگ ن کی جیت میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے ۔جلسے میں رانا برادری کے افراد نے اپنے عزم کا اظہار کیا اور مسلم لیگ ن کے اُمیدوار کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ مقررین نے کہا کہ انشاء اللہ، شیر کی جیت یقینی ہے ۔رانا برادری کے اس اقدام کو اہل محلہ کی جانب سے بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے ، اور تمام حاضرین نے ایک ساتھ مل کر ضمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا عہد کیا۔