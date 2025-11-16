چور ایک زمیندار مہر محمد نواز کے ڈیرہ سے سولر انورٹر لے گئے
شاہ پور(نمائندہ دنیا )جھاوریاں کی حدود میں نامعلوم چور ایک زمیندار مہر محمد نواز کے ڈیرہ سے سولر انورٹر مالیتی پچاس ہزار روپے۔۔۔
چوری کر کے لے گئے پولیس تھانہ نے مہر نواز کی درخواست پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے جھگیاں سیداں شاہ پور سٹی میں سید ممنون شاہ کے ڈیرہ سے نامعلوم چور اسکے ڈیرہ میں موجود آدھا گٹو ڈی اے پی کھاد، آدھا گٹو یوریا کھاد، دس لٹر ڈیزل ، ایک کسی ، ایک کلہاڑی مالیتی 17 ہزار روپے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور سٹی نے سید ممنون شاہ کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔