صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور ایک زمیندار مہر محمد نواز کے ڈیرہ سے سولر انورٹر لے گئے

  • سرگودھا
چور ایک زمیندار مہر محمد نواز کے ڈیرہ سے سولر انورٹر لے گئے

شاہ پور(نمائندہ دنیا )جھاوریاں کی حدود میں نامعلوم چور ایک زمیندار مہر محمد نواز کے ڈیرہ سے سولر انورٹر مالیتی پچاس ہزار روپے۔۔۔

 چوری کر کے لے گئے پولیس تھانہ نے مہر نواز کی درخواست پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے جھگیاں سیداں شاہ پور سٹی میں سید ممنون شاہ کے ڈیرہ سے نامعلوم چور اسکے ڈیرہ میں موجود آدھا گٹو ڈی اے پی کھاد، آدھا گٹو یوریا کھاد، دس لٹر ڈیزل ، ایک کسی ، ایک کلہاڑی مالیتی 17 ہزار روپے چوری کر کے لے گئے ۔ پولیس تھانہ شاہ پور سٹی نے سید ممنون شاہ کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل