میانوالی : بے روزگاری عروج پر انڈسٹریل زون کی ضرورت

  • سرگودھا
میانوالی : بے روزگاری عروج پر انڈسٹریل زون کی ضرورت

کندیاں (نمائندہ دنیا)میانوالی ضلع بھر میں بے روزگاری اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 6 لاکھ پڑھے لکھے اور ہنرمند نوجوان، بشمول بچیاں اور بچے ، روزگار کے منتظر ہیں۔۔۔

۔ مہنگائی کے بڑھتے بوجھ کے سبب والدین سخت پریشان ہیں۔مقامی حلقوں کا کہنا ہے کہ روزگار کے بلند و بانگ دعوے کرنے والے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ضلع میانوالی میں انڈسٹریل زونز کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔ تحصیل عیسی خیل، تحصیل میانوالی اور تحصیل پپلاں میں کم از کم 6 انڈسٹریل زونز قائم کر کے بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔

 

 

