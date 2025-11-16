صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فارم 47حکمرا نو ں نے آئین قا نو ن اور جمہور یت کا جنا ز ہ نکا ل د یا :ندیم اکرم چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈرپی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظور ی کرا کر فارم 47حکمرا نو ں نے آئین قا نو ن اور جمہور یت کا جنا ز ہ نکا ل د یا عوا م کی بہتر ی اور فلاح و بہبو د کی۔۔۔

 بجا ئے ا فر اد کی مضبو طی کیلئے قا نو ن ساز ی پاکستا ن کی بنیادوں پر حملہ ہے 27ویں آئینی ترمیم دینی آ ئینی جمہور ی سما جی و سیاسی اعتبا ر سے غلط اور شرمنا ک ہے۔

 یہ نظام انصاف پر شب خو ن ما ر نے کے مترادف ہے ۔

 

